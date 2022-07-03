أنقرة (زمان التركية) – أثنى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على نتائج قمة حلف الناتو، التي شهدت توقيع مذكرة ثلاثية مع فنلندا والسويد المرشحين لعضوية حلف الناتو

أردوغان قال إنه على الرغم من أن المعارضة حاولت التعتيم على قمة الناتو، إلا أنها كانت بمثابة نصر دبلوماسي عظيم لتركيا.

حصلت تركيا على وعود من فنلندا والسويد في مساعدتها بمحاربة تنظيمات تصنفهما “إرهابية” في مقابل عدم الاعتراض على طلبهما الانضمام لحلف الناتو.

وأضاف أردوغان: “كلنا نرى خيبة أمل أولئك الذين اعتمدوا على التنظيم الإرهابي في مواجهة إنجازات تركيا”.

وأكد الرئيس التركي أنه بالطبع، الوعود مهمة، لكن الشيء الرئيسي بالنسبة له هو التنفيذ.

وتابع الرئيس: “بصفتنا دولة تعرضت للطعن مرارًا وتكرارًا في ظهرها في حربها ضد الإرهاب، فإننا نتصرف بحذر. في الفترة المقبلة، سنراقب عن كثب ما إذا كانت الوعود التي قُطعت لبلدنا قد تم الوفاء بها “.

وفي سياق منفصل، فيما يتعلق بالزيادة المؤقتة للحد الأدنى للأجور، قال أردوغان: “لدينا وعد بعدم معاناة أي من مواطنينا من التضخم. سنواصل القيام بما يجب القيام به وفقا للظروف”.