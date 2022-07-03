أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد يخسر الانتخابات أمام 4 مرشحين محتملين.

مؤسسة الأبحاث متروبول كشفت نتائج استبيانها حول مقدار الدعم الذي قد يحصل عليه أردوغان أمام أبرز منافسيه المحتملين في حال كان هناك جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية.

حيث طُرح على المشاركين سؤال يقول “أي مرشح ستصوت له إذا كانت هناك جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية؟”.

نتائج الاستطلاع، أظهرت أن زعيم تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان، خسر أمام عمدة أنقرة منصور يافاش، وعمدة مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وزعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

وبحسب الاستطلاع، بينما حصل أردوغان على 35.6٪ من الأصوات، حصل يافاش على 54٪ من الأصوات.

وحصل أردوغان على 37.7٪ من الأصوات، في الوقت الذي حصل فيه إمام أوغلو على 51.7٪ من الأصوات.

ولو تنافس أردوغان مع أكشنار، سيحصل أردوغان على 38.8 في المائة، بينما أكشنار على 48 في المائة.

وأخيرا حصل الرئيس أردوغان على 39.8 في المائة، مقابل 46.1 في المائة حصل عليها كيليتشدارأوغلو.

وأظهر الاستطلاع أن أردوغان حصل على أقل عدد من الأصوات مقابل رئيس بلدية أنقرة يافاش، وأكبر عدد من الأصوات ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو.