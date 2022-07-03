أنقرة (زمان التركية) -كشف محامي بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية السابق وصهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن حزب الشعب الجمهوري المعارض مطالب بدفع تعويض لصهر أردوغان بقيمة 60 ألف ليرة.

عبر تدوينة على تويتر، أوضح المحامي عيسى سينان جوكتاش أن موكله بيرات ألبيراق ربح دعوى يتهم فيها الحزب المعارض بالتشهير به، بعد سؤاله عن مصير “ـ128 مليار دولار” اختفت من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي، خلال توليه الوزارة، وذكر أن الحزب سيدفع تعويضا بقيمة 60 ألف ليرة.

وقال جوكتاش إن “حزب الشعب الجمهوري شن حملة افتراء منظمة ضد ألبيراق عندما كان يشغل منصب وزير الخزانة والمالية، رغم أن ألبيراق حقق نجاحا كبيرا في وزارته”. وفق تعبيره

وأضاف جوكتاش: “حزب الشعب الجمهوري طرح كذبة اختفاء الـ128 مليار دولار، ونشر أكاذيب بأن الخزينة فارغة ولا يوجد أموال فيها، وأن البلاد تقترض من صندوق النقد الدولي. حزب الشعب الجمهوري عدواني للغاية”.

وأكد المحامي التركي على أنه في الوقت الذي كان يعاني فيه العالم من أكبر الأزمات الاقتصادية، كانت تركيا الدولة الأكثر نموًا خلال فترة بيرات ألبيراق.

وأشار جوكتاش إلى أن أكاذيب حزب الشعب الجمهوري لم تضر بموقف موكله ألبيراق خلال فترة توليه المنصب أو بعد مغادرته له، ورغم ذلك رفع قضية على حزب الشعب الجمهوري، وفاز بها وسيتبرع بأموال التعويض التي حصل عليها منهم.

وكانت المعارضة اتهمت بيرات ألبيراق بالإضرار بالاقتصاد التركي بشكل كبير، إذ شهدت الليرة منذ أن تولى المنصب في عام 2018 تراجعًا حادًا في قيمتها، بسبب عوامل عدة.

يذكر أن الحكومة أقرت لاحقا بأن رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، فقد 128 مليار دولار خلال تولي بيرات ألبيارق منصب وزير المالية الذي استقال منه بشكل مفاجئ أواخر عام 2020، وقالت الحكومة إن سبب تراجع رصيد الاحتياطي الأجنبي هو مبيعات العملة الأجنبية التي تمت لوقف تراجع الليرة.