أنقرة (زمان التركية) – كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوتكو تشاكيرأوزار، أنه تمت محاكمة 65 واعتقال 30 صحفياً في تركيا خلال شهر يونيو المنصرم.

أعد تشاكيرأوزار تقريرا بعنوان حرية الصحافة لشهر يونيو، واستعرضه في اجتماع عقد في البرلمان التركي.

وبحسب التقرير، مثل 65 صحفياً على الأقل أمام قاضٍ في يونيو / حزيران. واعتقل 21 صحفياً في ديار بكر، وأدين 16 من الصحفيين الذين احتُجزوا لمدة 8 أيام وأودعوا السجن.

وأضاف التقرير أن الصحفيين محمد أرسلان وعبد الرحمن كوك، اللذان مثلوا أمام القاضي، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات و 22 يومًا.

وذكر التقرير أيضا أنه تم حظر مراسلي المؤسسات الإعلامية مثل Evrensel و Gazete Wall و Mezopotamya Agency و TELE 1 و Halk TV، الذين من متابعة اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، من قبل السلطات ولم يسمح لهم بالدخول.

كما أشار التقرير إلى تعرض الصحفي كريم ديميرال وابنه محمد دميرال للهجوم أثناء تغطيتهما للنقاش الذي دار خلال الاحتجاج لمنع إغلاق مطار أضنة شاكيرباشا.

ونوه التقرير أيضا إلى فرض مؤسسة الإعلانات الصحفية وهيئة التليفزيون التركي، غرامات كبيرة وقطع الإعلانات عن الصحف وقنوات التلفزيون.

وشدد التقرير على أن قرار منع الوصول إلى وكالة دويتشه فيله النسخة التركية و VOA التي تبث في تركيا، هو انتهاك لحرية الصحافة، والهدف منه إسكات هذه المواقع.