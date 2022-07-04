أنقرة (زمان التركية) – أعيد انتخاب برفين بولدان ومدحت سنجار، مجددا كرئيسين مشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، بأصوات 796 مندوبًا.

عقد حزب الشعوب الديمقراطي، مؤتمره الخامس الكبير تحت شعار “نحن الحل”، وعقب التصويت الذي أجري خلال المؤتمر تم الإعلان عن فوز مدحت سنجار وبرفين بولدان مجددا برئاسة الحزب.

وفي حديثها في المؤتمر الذي عقد في قاعة أنقرة الرياضية، قالت الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان:”يجب على الجميع أن يعرف جيدًا أن حزب الشعوب الديمقراطي لن يكون جسرًا في أي حساب سياسي يتم إجراؤه فقط لعبور النهر”.

كما حذر الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، الحكومة من قضية فرض العزلة على زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي؛ قائلا في خطاب موجه للرئيس رجب طيب أردوغان “لا تستغل العزلة. لا تستخدم مثل هذه القضية المهمة التي تهم البلد والمنطقة بأكملها كأداة لنجاحك السياسي وأهدافك في السلطة. لا تتحدث نيابة عن أوجلان. لا تخلق أجندات قاتمة من خلال محاولة تضليل الناس. يجب انهاء العزلة “.

وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية في المؤتمر، قال سنجار إنهم منفتحون على “المرشح المشترك” في إطار المبادئ الواردة في وثيقة موقف حزب الشعوب الديمقراطي.

وبشأن التحالف مع الأحزاب المعارضة، أضاف سنجار: “إذا لم نتلق ردًا على دعوتنا، فإننا أيضًا نفكر بجدية كبيرة في خيار خوض الانتخابات بمرشحنا وهو حقنا الطبيعي”.

يذكر أن القضاء ينظر قضية رفعتها الحكومة لحل حزب الشعوب الديموقراطي الذي يصوت له 7 ملايين ناخب.

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