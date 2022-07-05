أنقرة (زمان التركية) – قدم البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، يونس إمره، استجوابا، حول استخدام نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدريم، طائرة رئاسية، رغم عدم شغله أي منصب رسمي.

بن علي يلدريم يعتبر آخر وزراء تركيا، مع إلغاء نظام الحكم البرلماني، واستقال من رئاسة البرلمان عام 2019 من أجل الترشح في الانتخابات البلدية والمنافسة على منصب عمدة بلدية إسطنبول الذي خسره لصالح أكرم إمام أوغلو.

إمره وجه الاستجواب لنائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، حول سبب استخدام يلدريم طائرة رئاسية خلال سفره إلى ولاية قيصري التركية.

قال إمره: “هل يمكن أن يكون هناك مثال أكثر خطورة على الاستخدام غير المعقول للموارد العامة في التجمعات والأنشطة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية؟ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ومن يرافقه يسافرون على متن مروحية رئاسية للعمل الحزبي”.

وأكد إمره أن ذلك يحدث في الوقت الذي لا يمكن للمواطنين استخدام سياراتهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، ولا يمكنهم الذهاب إلى مسقط رأسهم لقضاء العطلة.

وتابع إمره: “بمال من هذا الأبهة والرفاهية؟ أليس من المخجل ما يحدث؟ هل هذه هي الطريقة التي تصرف بها أموال الفقراء، والضرائب المقطوعة من أسنان المواطنين؟ يا اسفاه”.

وتساءل إمره في استجوابه حول تكلفة المروحية المخصصة لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم في ذلك اليوم، وهل تشريع يبيح لنائب رئيس حزب العدالة والتنمية أو نواب الرئيس استخدام الممتلكات العامة للدولة للأغراض الحزبية والفردية؟ وماذا ستكون عقوبة هذا السلوك؟”.

وبعد أن تجاهله أردوغان لسنوات عقب خسارته في الانتخابات البلدية، عين بن علي يلدريم ممثلا لـ تركيا في مجلس أصحاب اللحى البيضاء “أكساكال”.