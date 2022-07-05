أنقرة (زمان التركية) – رفضت السلطات التركية طلب تسليم سمير هندل الذي يُزعم تورطه في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، قبل عام.

تم اغتيال جوفينيل مويس رئيس هايتي من قبل مسلحين في مقر إقامته 7 يوليو 2021.

وكانت قوات الأمن في تركيا أوقفت هندل، الذي أصدر الانتربول مذكرة توقيف بحقه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أثناء محاولته الانتقال من الولايات المتحدة إلى الأردن.

ولاحقا أعلن محاميه إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

وكانت سلطات هايتي أعلنت أن فريق أجنبي مؤلف غالبيته من جنود كولومبيين سابقين نظموا عملية اغتيال مويس قبل نحو عام.

وتمكنت قوات الأمن في هاييتي من إلقاء القبض على 17 مشتبه بهم من بينهم مواطنان أمريكيا، بينما لا يزال البحث قائما عن 8 مشتبه بهم آخرين.

هذا وشهدت هايتي حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار قبيل اغتيال مويس تخللها تظاهرات واسعة مطالبة باستقالته.