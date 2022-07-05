أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية، عن تمويل جمعيات ومؤسسات غير ربحية، من ميزانية الوزارات المختلفة، بمبالغ ضخمة.

تقرير النشاط العام لدائرة الإستراتيجية والموازنة الرئاسية لعام 2021 ورد فيه أنه تم تحويل 865 مليون ليرة تركية إلى جمعيات ومؤسسات، لم يتم الكشف عن أسمائها.

تمتلك عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة كبيرة من الجمعيات والأوقاف، تبين أنها كانت تحصل على تمويلات ضخمة من ميزانية البلديات التي فاز بها في الانتخابات الماضية حزب الشعب الجمهوري المعارض، وبالأخص بلدية إسطنبول، التي قطعت التعامل مع تلك المؤسسات.

وأوضح التقرير أن من هذا المبلغ، تم إجراء 769 مليون 830 ألف ليرة تركية تحت بند “التحويل”، بينما تم تحويل 96 مليون ليرة تركية تحت بند “تحويل رأس المال”.

ووفقًا للتقرير، قامت وزارة الثقافة والسياحة العام الماضي بتحويل 292 مليونًا و311 ألف ليرة تركية إلى جمعيات ومؤسسات.

وزارة الصحة حولت 170 مليون و138 ألف ليرة تركية، حولت وزارة الشباب والرياضة 136 مليون و760 ألف ليرة تركية، فيما حولت هيئة الشؤون التركية 95 مليون و578 ألف ليرة تركية، أما وزارة الداخلية فحولت 42 مليون ليرة تركية، وحولت وزارة التربية الوطنية 7 مليون 491 ألف ليرة تركية ووزارة الخارجية 7 مليون 106 ألف ليرة تركية.

وتبرعت وزارة الدفاع بمبلغ 824 ألف ليرة تركية، والبرلمان 400 ألف ليرة تركية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي 167 ألف ليرة تركية، ووزارة العدل 21 ألف ليرة تركية للجمعيات والمؤسسات.

وبلغ إجمالي المبلغ المحولة من الإدارات في نطاق الميزانية الخاصة 16 مليون و826 ألف ليرة تركية. بلغ المبلغ الإجمالي للتحويلات الرأسمالية التي تم إجراؤها إلى الجمعيات والمؤسسات للحصول بغرض المساعدة 96 مليون ليرة تركية.

ومع تحويل مليار 97 مليونا و513 ألف ليرة تركية في عام 2020، وصل المبلغ المحول إلى المؤسسات والجمعيات في العامين الماضيين إلى مليار 962 مليون و 513 ألف ليرة تركية.

كما أُدرج في التقرير السنوي معلومات إحصائية عن الخدمات العامة.

وبينما بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا دورات تحفيظ قرآنية من رئاسة الشؤون الدينية عام 2020 مليون و420 ألفاً 909، ارتفع هذا العدد إلى 3 ملايين و 824 ألفاً و 448 في عام 2021.

إضافة إلى ذلك، بينما بلغ عدد المؤتمرات والمجالس واللجان التي نظمتها الشؤون الدينية في عام 2020 “لتنوير الجمهور” 14 ألفًا و147، وسجل هذا العدد 28 ألفًا، بزيادة تقارب الضعف في عام 2021.