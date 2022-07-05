أنقرة (زمان التركية)- أطلق حزب وطن، حملة لإخراج تركيا من حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

الأمين العام لحزب الوطن، أوزغور بورسالي، أعلن عن إطلاق حملة توقيع حزبه “لنخرج من الناتو”.

وشارك بورسالي خطة عمل حزب الوطن، وعنوان حملة التوقيع في بيان على تويتر.

وأوضح بورسالي أنه سيتم الإدلاء ببيان صحفي بهذا الشأن في ثلاثة مراكز مهمة، مشيرا إلى أن المواطنين الذين يرغبون في المشاركة في الحملة يمكنهم التوقيع إلكترونيا.

وقال بورسالي على تويتر بدأت حملة “لنخرج من حلف شمال الأطلسي”! الناتو يستهدف وحدة وطننا واقتصادنا! حزب وطن سيخرج بلميدان في جميع أنحاء البلاد. سنترك الناتو!”.

ووضعت تركيا مؤخرًا عبة أمام انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، وأصرت على أن يعترف البلدات بمنظمات تصنفها تركيا إرهابية لقبول انضمامهما إلى الحلف، وهو ما حدث بالفعل.

وخلال الأعوام الأخيرة، كانت هناك مناقشات بشأن طرد تركيا من حلف الناتو بعد حصولها على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S 600.

يذكر أن تركيا انضمت إلى حلف الناتو رسمياً عام 1952 خلال ولاية الرئيس جلال بايار.