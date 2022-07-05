أنقرة (زمان التركية) – سخر زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، من أرقام التضخم التي أعلنت الحكومة التركية.

أعلن معهد الإحصاء التركي أن التضخم سجل 4.95 في المائة على أساس شهري في يونيو، وأصبح 78.62 في المائة على أساس سنوي.

باباجان وزير الاقتصاد الأسبق، قال بأسلوب ساخر عبر تدوينة على تويتر: “ما شاء الله، حساباتهم للتضخم دقيقة جدا. يقولون إن التضخم 78.62%”.

وأضاف باباجان: “نحن نذهب للسوق يوميا ونعرف الأسعار، ونعرف جميعا أن التضخم الحقيقي وصل إلى 200%”.

ووفقًا لمجموعة أبحاث التضخم، وهي منظمة مستقلة أنشأها خبراء اقتصاديون وأكاديميون، بلغ معدل التضخم الحقيقي خلال شهر مايو أكثر من 160 بالمائة.

وفقًا لمسح أجرته مؤسسة “متروبول” لاستطلاعات الرأي حول معدل التضخم المعلن في شهر مايو الماضي، قال حوالي 45.8 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية إنهم يعتقدون أن معدل التضخم في مايو بلغ 160 بالمائة، بينما كانت الحكومة أعلنت أنه يبلغ 73.5 بالمئة.

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