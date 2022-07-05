أنقرة (زمان التركية) – قال عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إنه يتوقع إقالته من منصب عمدة البلدية حال فوز الرئيس أردوغان مجددا بالانتخابات الرئاسية في عام 2023.

وأوضح إمام أوغلو أن هناك دوافع سياسية تقود الدعوى القضائية التي يُحاكم ضمنها بتهمة إهانة الرئيس السابق للهيئة العليا للانتخابات، سادي جوفان، وأعضاء الهيئة.

وفي سياق آخر، انتقد إمام أوغلو التزام قيادات عالم الأعمال الصمت على الرغم من مواجهة تركيا أحد أضخم الأزمات الاقتصادية في تاريخها.

أضاف قائلا: “أتابع بحزن تخاذل عالم الأعمال. عالم الأعمال أيضا ملام بسبب الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، فالاقتصاد التركي يقترب من نهاية المطاف”.

وذكر إمام أوغلو أن عالم الأعمال متخوف من أردوغان، قائلا: “يتخوفون من فتح السلطات تحقيقات بشأن حساباتهم أو أن يُحاكموا بشكل ظالم أو أن يتعرضوا لأي إجراء مشابه”.

هذا وأكد إمام أوغلو أن أردوغان سيتعرض لهزيمة كبيرة مثلما حدث لحزبه في إسطنبول في حال ما إن لجأ لإعادة الانتخابات لتفادي خسارته لها.

وقال: “86 مليون شخص هم من يحددون الفائز، ولا يمكن لأحد وحتى أردوغان عرقلة هذا”.