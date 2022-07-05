أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 81.7% من الأتراك يجدون الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور “غير كافية”.

سألت مؤسسة “بوبار” للأبحاث المواطنين عن رأيهم في الزيادة المؤقتة في الحد الأدنى للأجور.

شارك في المسح 1532 شخصًا في 13 مقاطعة.

سُئل المشاركين عما إذا كانوا على دراية بزيادة الحد الأدنى للأجور، وقال 89.7٪ من المشاركين “نعم”، وقال 10.3٪ بـ “لا”.

كما سئل المواطنون عما إذا كان الحد الأدنى للأجور، الذي تمت زيادته إلى 5 آلاف و500 ليرة تركية، كافٍ.

وبحسب الردود، وجد 81.7٪ من المشاركين أن الزيادة غير كافية، بينما قال 18.3٪ فقط من المشاركين إن الزيادة كانت كافية.

وردا على سؤال “هل يمكن للمواطنين العيش على الحد الأدنى للأجور”، أجاب 95.7٪ “لا” بينما قال 4.3 فقط “نعم”.

وكانت الإجابات على سؤال “هل ستؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى زيادة تكلفة المعيشة” كالتالي: 75.3 بالمائة “نعم”، 14.1 بالمائة “لا”، 10.6 بالمائة “ليس لدي فكرة”.

وفي إجابة على سؤال، “هل الزيادات مناسبة حتى نهاية العام؟”، قال 76.2 بالمائة من المشاركين “لا”، وقال 17.8 بالمائة “نعم”، وقال 6 بالمائة إنهم ليس لديهم فكرة.

وبحسب الاستطلاع، الزيادة لن تؤثر على نسبة تأييد تحالف الشعب الحاكم الذي يضمحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

وردا على سؤال “هل ستؤدي هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى زيادة أصوات أحزاب تحالف الشعب”، قال 74.6 بالمائة “لا”، وأجاب 19.5 بالمائة “نعم”، وأجاب 5.9 بالمائة “ليس لدي فكرة”.

وكان السؤال الأخير في الاستطلاع هو “إذا كانت الانتخابات البرلمانية ستجرى اليوم، فأي تحالف سيحصل على أصوات أكثر؟ 56.7٪ اختارو “تحالف الأمة” المعارض و38.8٪ “تحالف الشعب” و٪ “لا أعرف، ليس لدي فكرة”.