أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، لم يعد الحزب الأول في تركيا.

الاستطلاع أجرته مؤسسة “يونالام” للأبحاث، وكشفت نتائجه أن حزب العدالة والتنمية يحتل المرتبة الثانية بنسبة 22.5 في المائة من التأييد الشعبي، فيما أصبح حزب الشعب الجمهوري المعاض بالمرتبة الأولى بنسبة 23 في المائة من التأييد الشعبي.

كشف عن ذلك، داريا كومورجو، مديرة مؤسسة “يونالام”، خلال مشاركها في برنامج “لدي كلمة” على قناة Halk TV.

وكان حزب الجيد هو الحزب الثالث بنسبة 13.3 في المائة، بينما جاء حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بنسبة 8.7 في المائة، أما حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم فحصل على 6.8 في المائة من الأصوات.

وتعليقًا على الاستطلاع، قالت قومورجو: “انخفضت أصوات حزب العدالة والتنمية بشكل طفيف، ولكن بثبات. في الشهر الماضي، قبل توزيع المترددين والذين لن يصوتوا، رأينا أن معدل تصويت حزب العدالة والتنمية قد انخفض إلى 25 بالمائة”.

أضاف “لم يكن هناك وضع استثنائي في الشهر الماضي قلت إن احتمال أن يفقدو مرتبة الحزب الأول مرتفع للغاية، واليوم وصلنا إلى نقطة تؤكد ذلك”.

وبحسب الاستطلاع، عند سؤال المشاركين “أي تحالف ستصوت لصالحه”، اختار 39.8 بالمائة تحالف الأمة، فيما اختار 33.3٪ تحالف الشعب.

كما تم منح 54.2 في المائة من الأصوات لمرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية، بينما حصل أردوغان على 30.9 في المائة من الأصوات.

وحول مسألة إعادة انتخاب الرئيس أردوغان، قال 58٪ إنهم لن يصوتوا أبدًا له، بينما أيد 28.3٪ ترشيح أردوغان.