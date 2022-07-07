أنقرة (زمان التركية) – توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ معدل التضخم النقدي في تركيا 39%، عام 2023.

ووفقًا للتقديرات الواردة في تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ يونيو 2022، سيبلغ التضخم النقدي السنوي في تركيا 72٪ بنهاية عام 2022.

وبهذه النسبة، ستكون تركيا في المقدمة بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيرتفع متوسط ​​التضخم لدول منظمة التعاون والتنمية 8.8 في المائة.

ووفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستكون الأرجنتين في المركز الثاني بعد تركيا في تصنيف التضخم لعام 2022 بنسبة 60.1٪.

من ناحية أخرى، فإن التضخم في البلدان التي تأتي بعد هذين البلدين منخفض بشكل ملحوظ. في المركز الثالث، ستكون روسيا 16.2٪.

وبحسب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحلول نهاية عام 2022، سيكون أدنى معدل تضخم سنوي في اليابان بنسبة 1.9 في المائة. وسيتراوح هذا المعدل حول 2٪ في الصين و 2.2٪ في المملكة العربية السعودية.

في بعض البلدان الأخرى، سيكون معدل التضخم السنوي في نهاية عام 2022 كما يلي: هولندا 9.2٪؛ اليونان 8.8 في المائة؛ ألمانيا 7.2 في المائة؛ الولايات المتحدة 7 في المائة وفرنسا 5.2 في المائة.