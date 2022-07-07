أنقرة (زمان التركية) – حذر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم، اللاعبين من الانتقال إلى الأندية تركيا ودول أخرى.

الاتحاد الدولي حدد 7 دول وحذر اللاعبين من الذهاب إليهم، وهم الجزائر والصين واليونان وليبيا ورومانيا والمملكة العربية السعودية وتركيا.

وأوضح الاتحاد أن هذه الدول تتورط في انتهاكات منهجية بحق اللاعبين، من حيث مخالفات العقود ودفع الرواتب.

وقال الاتحاد إن عدم دفع الرواتب يمثل مشكلة متكررة للاعبين في الجزائر والسعودية ورومانيا وتركيا، بينما تتوقف أندية الدوريات الصغيرة في اليونان غالبًا عن العمل دون سداد ديونها.

وكان اتحاد اللاعبين اليوناني (PSAP) أعلن أن الأندية في البلاد مدينة بأكثر من 25 مليون يورو في شكل رواتب غير مدفوعة، وأنه لا يزال العدد المتزايد من الأندية التي تدخل في إجراءات الإفلاس في اليونان له عواقب وخيمة على اللاعبين ويدفعهم إلى إجراءات الإفلاس التي قد تكون أو لا تتاح لها فرصة الحصول على أي تعويض.

وفقًا لبيانات Fifpro، وهي المنظمة العالمية التمثيلية لـ65000 لاعب كرة قدم محترف، يوجد في اليونان أكبر عدد من اللاعبين المستعدين لتلقي جزء من رواتبهم غير المدفوعة من صندوق حماية لاعب FIFA. قبل عامين، أنشأ Fifpro و FIFA صندوقًا لرواتب اللاعبين الذين عانوا بسبب المشاكل المالية لناديهم. وستبلغ قيمة الصندوق هذا العام 4 ملايين دولار