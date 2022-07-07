أنقرة (زمان التركية) – قال الخبير الاقتصادي التركي، مهفي أيلماز، إنه لا يمكن مطاردة التضخم، ولكن الطريقة الوحيدة لإيقافه هي سحب سلاح الفائدة.

تصريحات أيلماز جاءت عبر تدوينة على تويتر.

ارتفع التضخم في تركيا بشكل كبير، وبلغ مؤخرا نحو 79 بالمئة.

وفي إشارة إلى حتمية انخفاض، ​​معدل النمو، إذا تم رفع الفائدة مجددا، أضاف يلماز: “في علم الاقتصاد، كل قرار يصحح مؤشرًا ويشوه آخر. من الممكن فقط أن يتحسن كل منهم في نفس الوقت، ولكن مع تحسين التوقعات”.

وتم تخفيض الفائدة في تركيا من 21 بالمئة العام الماضي، إلى 14 بالمئة.

يذكر أنه بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، ارتفع التضخم السنوي إلى 78.62 بالمئة. وفقًا لمجموعة أبحاث التضخم (ENAG)، بلغ معدل التضخم السنوي 175.55 في المائة.