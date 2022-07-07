أنقرة (زمان التركية) – قالت الصحفية التركية أليف شاكر، إن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يحقق أي من وعوده التي طرحها خلال حملته الانتخابية، وخاصة خفض معدلات التضخم، بل أن الأمور تدهورت.

وأوضحت شاكر في مقال بصحيفة قرار التركية، إن البلاد لم تشهد أي تحسن في الأوضاع منذ إقرار نظام الحكم الرئاسي بعد انتخابات عام 2018.

يأتي ذلك بينما يستعد أردوغان لخوض الانتخابات الرئاسية العام القادم.

أضافت قائلة: “لنقل إن الرئيس أخطأ مرة أو مرتين ولم تصب توقعاته، لكن أيعقل أن يخطئ على مدار خمس سنوات؟ أيعقل أن يحدث عكس كل ما قاله على مدار خمس سنوات؟ ألا يشير هذا إلى مشكلة؟ النظام الحكومي الذي تم إقراره على وعد بإصلاح اقتصاد البلاد أصبح كارثة”.

وأشارت شاكر إلى ارتفاع معدلات التضخم، إلى مستويات قياسية وغياب الاستقرار وانهيار المؤسسات مفيدة أن أردوغان تعهد بأن نظام الحكم الرئاسي سيرفع قيمة الليرة غير أن الدولار يسجل مستويات قياسية يوميا أمام الليرة.

وأضاف شاكر أن الجميع في تركيا يواجه صعوبات في توفير قوت يومه بما يشمل أيضا أصحاب الأعمال.

وقالت: “لكن السلطة الحاكمة تواصل إصرارها على نظرية أن التضخم نتيجة لارتفاع الفائدة التي لا تتماشى مع العلوم الاقتصادية. للأسف نحن المواطنون من يدفع الثمن الباهظ لهذا العناد والإدارة الاقتصادية السيئة”.

وتم تخفيض الفائدة في تركيا من 21 بالمئة العام الماضي، إلى 14 بالمئة.

يذكر أنه بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع التضخم السنوي إلى 78.62 بالمئة، ووفقًا لمجموعة أبحاث التضخم (ENAG)، بلغ معدل التضخم السنوي 175.55 في المائة.