أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي، مراد يتكين، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لديه خوف داخلي بشأن خسارة الانتخابات.

كتب الصحفي المخضرم مراد يتكين، أن “الخوف يسيطر على قلب أردوغان من خسارة الانتخابات، ولهذا السبب يحاول استعادة الناخبين الغاضبين والمسيئين في قاعدة حزب العدالة والتنمية”.

وتتوقع بعض استطلاعات الرأي أن لا يحسم أردوغان الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى وأن يكون هناك جولة ثانية.

وزعم يتكين أن اجتماع أردوغان في قاعة المؤتمرات بغرفة أنقرة التجارية في 6 يوليو، كان لوقف نزيف الدم في حزبه.

وأضاف يتكين: “الخوف من خسارة الانتخابات سقط في قلب أردوغان، وقد حدد بشكل صحيح سبب هذا الخوف. الخوف في قلب أردوغان هو أن انتخابات 2023 ستكون خيارًا للغضب والاستياء. ولهذا يقول أردوغان إن هذه الانتخابات ليست انتخابات يمكن التصرف على أساسها بدافع الغضب والاستياء والجشع”.

وأكد يتكين أن أردوغان يهدف إلى وقف النزيف الداخلي بتقديم وعود لـ “المنكوبين” في انتخابات 2023.

وأنهى يتكين مقاله قائلا: “أعتقد ذلك، يجب اعتبار خطاب السادس من يوليو تعبيراً عن عزم أردوغان على النزيف الداخلي ومحاولة منعه بخطوات جديدة من خلال الأخذ بعين الاعتبار إمكانية خسارة الانتخابات”.

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