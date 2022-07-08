القدس (زمان التركية) – وقعت أمس الخميس، اتفاقية الطيران المدني بين إسرائيل وتركيا بالأحرف الأولى بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى أنقرة.

ووفقا للتفاهم الأخير بين لابيد ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية طيران جديدة بين إسرائيل وتركيا. ويأتي الاتفاق في إطار قرار توسيع وتطوير العلاقات الثنائية الذي اتخذه لابيد وتشاووش أوغلو خلال اجتماعاتهما في القدس وأنقرة.

ويعد التوقيع بالأحرف الأولى مرحلة حيوية نحو التوقيع الكامل على اتفاقية الطيران، والتي من المتوقع أن تسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستئناف رحلاتها إلى تركيا.

وأصبح التوقيع بالأحرف الأولى من قبل مديري سلطات الطيران المدني ممكنا بفضل المفاوضات المفتوحة والبناءة في الأسابيع الأخيرة ويشكل معلما هاما في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.