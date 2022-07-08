إدلب (زمان التركية) – أدخلت الأمم المتحدة 44 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب السورية، وذلك من تركيا وعبر “معبر باب الهوى”.

وذكرت وكالة “الأناضول”، أن قافلة المساعدات دخلت من معبر “جيلوه غوزو” في ولاية “هطاي” (لواء اسكندرونة المحتل، حسب التوصيف السوري)، جنوبي تركيا، المقابل لمعبر “باب الهوى” السوري.

وأضافت الوكالة أنه من المقرر توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.

يأتي ذلك بينما تستمر المشاورات بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات إلى إدلب التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا، وذلك دون موافقة دمشق.

واضطر مجلس الأمن الدولي إلى تأجيل التصويت على تمديد تلك الآلية، بعد الفشل في التوصل إلى حل وسط بشأن المدة التي سيسري فيها.

وتستخدم الأمم المتحدة .”معبر باب الهوى” منذ عام 2014، وهو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية.