بالي (زمان التركية) – أجرى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، محادثات، أمس الخميس، مع نظيريه الصيني والتركي في جزيرة بالي الإندونيسية حيث انطلقت أمس اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن لافروف التقى بنظيره الصيني وانغ يي، كما عقد اجتماعا في وقت لاحق مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووصل لافروف إلى جزيرة بالي الإندونيسية أول أمس الأربعاء، لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، المقرر على مدى يومين

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن لافروف سيعقد عددا من اللقاءات، في الوقت نفسه، مشيرة إلى أنه ليست هناك خطط لعقد لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين.