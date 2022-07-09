أنقرة (زمان التركية) – حذرت هيئة الارصاد الجوية، السبت، من سقوط أمطار غزيرة في 10 مدن تركية في أول أيام عيد الأضحى المبارك .

وقالت الأرصاد التركية، في بيان، أنه يتوقع سقوط أمطار في المناطق الداخلية من بولو وكارابوك ودوزجي وكاستامونو ، في وسط وشمال وغرب أنقرة ، كانكيري ، إسكيشهير ، كوتاهيا المحيطة ، بيلجيك وجنوب شرق بورصة .

وأضافت أنه في اليوم الأول من عيد الأضحى ستلاحظ سقوط الأمطار في العديد من المدن .

وتابعت أنه ستنخفض درجات الحرارة حول المستويات الطبيعية الموسمية في بعض المناطق مع سقوك الأمطار.

وأضافت أنه يتوقع سقوط أمطار غزيرة في أنقرة وبيلجيك وبولو وبورصة وتشانكيري ودوزجي وإسكي شهير وكارابوك وكاستامونو وكوتاهيا .