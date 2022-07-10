أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 3 اتصالات مع زعماء دول عربية للتهنئة بحلول عيد الأضحى، وفقا لما نشرته الرئاسة التركية.

وذكرت الرئاسة أن أردوغان هاتف رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان اتصل أيضا برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس وزراء قيرغيزستان صدير جاباروف ورئيسة تنزانيا سامية سولوه حسن.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان هنأ خلال الاتصالات الزعماء والقادة بحلول عيد الأضحى.

ل عربية للتهنئة بحلول عيد الأضحى، وفقا لما نشرته الرئاسة التركية.

وذكرت الرئاسة أن أردوغان هاتف رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان اتصل أيضا برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس وزراء قيرغيزستان صدير جاباروف ورئيسة تنزانيا سامية سولوه حسن.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان هنأ خلال الاتصالات الزعماء والقادة بحلول عيد الأضحى.