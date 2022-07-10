باتمان (زمان التركية) – أعلن مكتب والي باتمان، الأحد، عن إصابة 54 شخصًا بينهم 5 بجروح خطيرة في اشتباك مسلح بالبنادق والحجارة والعصي في منطقة بشيري .
وقال مكتب والي باتمان، في بيان، أن جدال اندلع بين 7 عائلات ذات عداء قديم في قرية يونتوكيازي التابعة لناحية بشيري في حوالي الساعة 18.00 يوم أمس في باتمان .
وأضاف أنه أصيب 54 شخصًا، اثنان منهم بسلاح ناري، وواحد بأداة قطع، وأصيب الآخرون بالعصي والحجارة والقبضات .
وتابع أن قوات الدرك تدخلت في الحادث الذي وقع واتخذت الاجراءات الامنية اللازمة في القرية وسيطرت على الوضع فور وقوع الشجار .
وأكد البيان أنه تم فتح تحقيق بشأن الحادث، وذكر أنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية من قبل الشرطة .