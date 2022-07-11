موسكو (زمان التركية) – قالت صحيفة “روسيا اليوم” إن اللاعب الروسي “سيرجي كابيتونوف” قد لقي مصرعه بعد إصابته بسيف، خلال معركة تدريبية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، الاثنين.

وتعرض الملقب بـ”أتامان” والبالغ 57 عاما لطعنة أسفل الصدر، خلال المبارزة مع صديقه أليكسي بيتوخوف البالغ 64 عاما، ليلقى حتفه على الفور.

وفتح تحقيق جنائي حول الوفاة التي جاءت بسبب الإهمال، ويشار إلى أن المدعى عليه الآن قيد الإقامة الجبرية ويتعاون مع التحقيق، وفقا لقناة 112 على تليغرام.

وغالبا ما شارك “أتامان” خلال حياته في العديد من المسابقات المتطرفة (كسر الطوب على رأسه، وقطع التفاح على جسده بالسيوف، والرماح، ورفع الأوزان والمسامير على صدره).

ويشار إلى أن كابيتونوف كان عضوا في “جماعة قوات القوزاق في روسيا والخارج”.