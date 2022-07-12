جنديريس (زمان التركية) – قتل زعيم تنظيم “داعش” في سوريا في غارة أمريكية، إلا أن اسمه ليس معروفا ولم يكشف عنه عقب مقتل الزعيم السابق أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في فبراير الماضي. فمن هو ماهر العقال؟

وحسب وزارة الدفاع التركية فإن قوات الأمن ألقت القبض على الإرهابي “عزو خلف سليمان العقال” المتورط مع الإرهابي “ماهر العقال” المكنى بـ”أبو براء”، والمسؤول عن التخطيط للعديد من الهجمات الإرهابية، بتأمين المتفجرات المستخدمة في تفجيري السلطان أحمد وسوروج.

وبعيدا عن هذا الخبر، لم يكن اسم العقال موجودا في أي مكان آخر. إلا أنه وبعد إعلان البنتاغون أصبح اسم العقال اليوم منتشرا بشكل كبير، دون وجود أي تفاصيل إضافية عنه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في 3 فبراير 2022 مقتل خليفة “أبو بكر البغدادي” عبد الله قرداش (الاسم الحركي: أبو إبراهيم الهاشمي القرشي)، في عملية خاصة نفذتها الولايات المتحدة في شمال غربي سوريا، انتهب بتفجير القرشي لنفسه.