إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، انتهاء محادثات اسطنبول بين الوفدين الروسي والأوكراني بشأن تحرير صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم بدء الاجتماع الرباعي بين الوفود العسكرية لوزارات الدفاع التركية والروسية والأوكرانية ووفد الأمم المتحدة بشأن الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية الموجودة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر.