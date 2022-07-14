تل أبيب (زمان التركية) – رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الالتزام ببحث قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وصرح بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الخميس “أتحدث دائما عن حقوق الإنسان.. لكن موقفي من خاشقجي واضح للغاية.. إذا كان أي شخص لا يفهم ذلك سواء في السعودية أو في أي مكان آخر، فهذا يعني أنهم لم يكونوا موجودين منذ فترة”.

وأضاف أن الغرض من زيارة السعودية “أوسع” ويهدف لـ”إعادة التأكيد” على النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يحضر بايدن قمة مجلس التعاون الخليجي.

وقال “أريد أن أوضح أنه يمكننا الاستمرار في القيادة في المنطقة وليس خلق فراغ تملأه الصين وروسيا ضد مصالح كل من إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى”.

وكان خاشقجي منتقدا للنظام السعودي وكاتبا بصحيفة واشنطن بوست، وقتل في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.

وقالت أرملته مؤخرا إنها تلقت وعدا من المسؤولين الأمريكيين بأن بايدن سيلتزم بمناقشة القضية مع ولي العهد السعودي عندما يلتقيان يوم الجمعة.