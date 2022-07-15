الرياض (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، عن رصد أول إصابة بفيروس جدري القردة في مدينة الرياض .

قالت الصحة السعودية، في بيان، أنها سجلت أول إصابة بفيروس جدري القردة لشخص قادم من الخارج .

وأضافت أن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة كما تم حصر جميع المخالطين الذين لم تظهر عليهم أية أعراض .

وتابعت أنها مستمرة في رصد ومتابعة مستجدات مرض جدري القردة، مؤكدة ستعلن عن أي حالات إصابة يتم رصدها بكل شفافية .

وأشارت أنه يجب اتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر .