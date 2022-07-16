أنقرة (زمان التركية) – طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدارأوغلو، حكومة حزب العدالة والتنمية بالتفاوض للحصول على مقاتلات F-35.

وجه زعيم حزب الشعب الجمهوري كيليتشدار أوغلو نداء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص مقاتلات إف-35، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

سبق استبعاد أنقرة من برنامج F-35 بسبب حصولها على صواريخ S-400 الروسية.

مؤخرا وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار لبيع طائرات F-16 إلى تركيا، بناء على طلب أنقرة تعويضا عن خروجها من برنامج F-35.

وقال كيليتشدار أوغلو لأردوغان: “اجلس مع الولايات المتحدة مرة أخرى للحصول على طائرات F-35. دع الدبلوماسيين المختصين يقومون بعملهم. لا ينبغي لأحد أن يغادر الطاولة دون اتفاق بشأن قضايا F-35 و S-400”.

وأضاف كيليتشدارأوغلو: “لا يصح أن نخرج من مشروع الطائرات المقاتلة F-35، ونحن أحد المستثمرين فيه، كما أنه لا يمكننا استرداد أموالنا، وبالإضافة إلى ذلك يحاولون فرض شروط على الأماكن التي يمكننا ولا يمكننا فيها استخدام طائرات F-16 التي أجبرنا عليها”.

وتابع: “لا ينبغي لأحد أن يغادر الطاولة دون اتفاق بشأن قضايا F-35 و S-400”.

أضاف زعيم المعارضة الطامح للفوز بالانتخابات، وإزاحة أردوغان عن السلطة “أدعو الولايات المتحدة. إذا كنت ستبحث عن الجاني في هذا الأمر، فنحن الملام. إذا كانت لديك مشكلة، تعامل معنا. كما سنطلب شرح لدولتنا بعد الانتخابات ما تمت مناقشته مع بايدن في ذلك الاجتماع الذي أدى إلى وصول مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان إلى بلدنا. كل سلطة معطاة تأتي مع المسؤولية. إنه كبير بما يكفي ليعرف ذلك أيضًا”.