أنقرة (زمان التركية) – أسفر ارتفاع أسعار الوقود في تركيا بأكثر من 120 في المئة خلال عام واحد، عن تراجع كبير في معدل استخدام السيارات الشخصية.

مؤسسة إيبسوس أجرت استطلاع رأي بعنوان “مراقبة الأزمات” عبر الإنترنت، بمشاركة 800 شخص ممن يفوق أعمارهم حاجز 18 عاما.

سلط الاستطلاع الضوء على معدلات استخدام الأفراد لسياراتهم عقب الزيادات في أسعار الوقود.

وتضمنت الدراسة مقارنة نسبة استعمال السيارات الشخصية مقارنة بالسابق، للذهاب إلى العمل أو التسوق أو نزهات نهاية الأسبوع.

وكشفت الدراسة أن 91 في المئة من أصحاب السيارات باتوا يستخدمونها بمعدلات أقل، وأن 8 في المئة فقط يواصلون استخدامهما مثلما كانوا يفعلون بالسابق.

وأضافت الدراسة أن 76 في المئة من أصحاب السيارات امتنعوا عن الذهاب لنزهات بالسيارات في عطلة نهاية الأسبوع، وأن 69 في المئة منهم امتنعوا عن الذهاب إلى التسوق بسياراتهم الخاصة.

وذكرت الدراسة أن 71 في المئة من العاملين أصبحوا يستخدمون المواصلات العامة للذهاب إلى عملهم عوضا عن سياراتهم الخاصة، وأن البعض لجأ إلى الذهاب إلى العمل رفقة أصدقائهم المقيمين بالقرب منهم وتشارك التكلفة في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

هذا وأكدت الدراسة أن 60 في المئة من مالكي السيارات لا يفكرون في بيعها، بينما يرغب 12 في المئة منهم استبدالها بسيارة حديثة مفيدا أن 28 في المئة من مالكي السيارات لا يفكرون في استبدالها بسيارة حديثة.