أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، في تركيا، علي باباجان، إن التضخم النقدي هو ثمن أخطاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

قفز التضخم النقدي السنوي في تركيا مسجلا نحو 79 بالمئة.

باباجان علق على مزاعم أردوغان، بأن التضخم في تركيا يأتي امتدادا لأحداث انقلاب 2016، وأن التضخم ليس مشكلة تركيا فقط بل العالم كله.

وقال باباجان عبر تدوينة على تويتر، إن أردوغان مخطىء، فالتضخم ليس امتدادا لأحداث يوليو 2016، بل هو ثمن أخطاء أردوغان.

وكان أردوغان قال في تصريحات بمناسبة الذكرى السادسة لأحداث الانقلاب: “التضخم الناجم عن الأوبئة وظروف الحرب والذي تسارع بسبب الزيادة الباهظة في أسعار السلع العالمية، وخاصة الطاقة، ليس مشكلتنا فحسب، بل مشكلة العالم بأسره”.

وأضاف أردوغان: “سنواصل بناء تركيا عظيمة وقوية، تاركين وراءنا كارثة التضخم التي نراها امتدادا ليوم 15 يوليو”.

ويلقي أردوغان باللوم في مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية على محاولة انقلاب 2016.