أنقرة (زمان التركية) – دافع البرلماني التركي متين بولوت، عن حكومة حزب العدالة والتنمية، نافيا أن تكون هي سبب الضائقة الاقتصادية، في تركيا.

قفز التضخم النقدي السنوي في تركيا مسجلا نحو 79 بالمئة.

بولوت عضو المجلس التنفيذي في حزب العدالة والتنمية، قال إنه لأول مرة في تاريخ تركيا، تم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير خلال عام.

وأضاف بولوت: “هناك صعوبة اقتصادية، لكننا نقول دائمًا إنها فترة نحمل فيها أنفسنا المسؤولية عن الحل، رغم أننا لسنا السبب”.

وقال بولوت إن “الدولة تفعل كل ما في وسعها حتى لا تتسبب في معاناة مواطنيها”.