أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا حكما لصالح الرئيسة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فيدان يوكسكداغ.

وأوضحت المحكمة الدستورية في حكمها أن مواصلة محاكمة يوكسكداغ رغم انتخابها في البرلمان وإدانتها عقب هذه المحاكمة بإلغاء الحصانة البرلمانية عنها، من ثم إسقاط العضوية البرلمانية لهذا السبب، هو انتهاك صريح لحقها في ممارسة مهامها كبرلمانية منتخبة عن الشعب.

وأضافت المحكمة الدستورية أن السلطات عرقلت بهذا أنشطة يوكسكداغ السياسية والانتخابية.

هذا وقضت المحكمة الدستورية بتقديم تعويضات معنوية إلى يوكسكداغ بقيمة 30 ألف ليرة، بينما رفضت المحكمة طلب يوكسكداغ بالحصول على تعويضات مادية لعدم تقديمها وثائق تتعلق بالخسائر المادية.