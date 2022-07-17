أنقرة (زمان التركية) – توعد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بفعل أشياء بحق من يفكرون في الانقلاب مجددًا على الحكم، لم يكن هناك مجال للقيام بها في ليلة انقلاب منتصف يوليو 2016.

تصريحات صويلو جاءت خلال حضوره احتفال في ساحة “كيزيلاي” بإسطنبول، بمناسبة الذكرى السادسة للانقلاب.

وقال صويلو إن هناك أشياء لم يتمكنوا من القيام بها في تلك الليلة، مضيفا: “دعهم يحاولوا الانقلاب مرة أخرى، من واجبنا أن نكمل ما لم نتمكن من القيام به في تلك الليلة”.

وتعرض جنود ومدنيون اعتقلوا ليلة محاولة الانقلاب وما بعدها، للتعذيب والمحاكمة والفصل من الخدمة.

وقال وزير الداخلية التركي، إن الذين ينفذون الانقلابات، يفهمون بشكل أفضل ما تقوله وما تقعله الحكومة التركية.

وتابع صويلو: “بعد 15 يوليو / تموز، لوحت أمريكا وأوروبا بأصابعهم إلينا، وقالوا لا يمكنكم فتح آيا صوفيا، ولكن فتحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجمع الأمة فيه”.

يذكر أنه منذ محاولة انقلاب عام 2016، شهدت تركيا تغيرات سلبية على النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية.