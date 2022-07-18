أنقرة (زمان التركية) – أشارت مجلة “الإيكونوميست” إلى تزايد التضخم والفقر في تركيا، وذكر تقرير تحليلي للمجلة أن تركيا تكافح مع تضخم من ثلاثة أرقام.

يقترب التضخم النقدي السنوي في تركيا من 79 بالمئة.

وورد في التحليل أن مبيعات الأضاحي كانت منخفضة للغاية هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة. ويقول المزارع التركي علي إرتورك، الذي يعيش في غازي عنتاب، إنه باع كل الأغنام التي أحضرها في الإجازة الماضية، ولكن هذا العام باع فقط ربع ما جلبه.

وفي حديث للمجلة، قال عامل بمصنع يدعى حسن، إنه اشترى شاة بخمسة آلاف ليرة تركية (290 دولارًا) وكان يعادل أجره الشهري، فيما عاد كثير من الناس في السوق خالي الوفاض.

وأشارت مجلة الإيكونوميست، التي قالت إن الناس في جميع أنحاء العالم يتعلمون التعايش مع التضخم المتزايد وأن الناس في تركيا يواجهون تضخم خارج عن السيطرة، إلى أن أرقام التضخم التي نشرتها الحكومة غير موثوقة أيضًا. 70 في المائة من الجمهور يعتقدون هذا الرقم بدلا من التضخم الرسمي.

في إشارة إلى أن الطبقة الوسطى قد تآكلت مع التدهور السريع لقيمة العملة الصعبة وزيادة التضخم، تنص المقالة على أن الملايين من العمال ذوي الياقات الزرقاء والشباب والمتقاعدين سقطوا تحت خط الفقر، وهو ما يقرب من 1200 دولار لأسرة مكونة من أربعة أفراد.

وأكدت المجلة أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن الطلب زاد مع تأثير أسعار الفائدة المنخفضة المطبقة بناءً على طلب الرئيس أردوغان وأن أصحاب الأموال يبعثرون الأموال على السيارات والأجهزة الإلكترونية وغيرها من المنتجات.

وتتابع المجلة: “بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية، يميل الأتراك إلى الاعتماد على العملات الأجنبية لحماية قوتهم الشرائية، وكانت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك أعلى من الليرة منذ عام 2019، ولكن حتى الدولار لا يوفر حماية كافية ضد التضخم على الرغم من التقريب زيادة بنسبة 30 في المائة في سعر الصرف هذا العام. وبات الكثير من الأتراك يستثمرون مدخراتهم في أصول أكثر تقلباً مثل الأسهم والعملات المشفرة”.

وفي التقرير، ورد أيضًا أن حوالي 19 في المائة من مستخدمي الإنترنت في تركيا يمتلكون العملات المشفرة، وهو خامس أعلى معدل في العالم.

كما ذكرت المجلة أن الشريحة الأكثر ثراءً تتحول إلى العقارات، وأن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 182 في المائة، وتشكلت فقاعة هنا، وتضاعفت أسعار المساكن ثلاث مرات في إسطنبول.