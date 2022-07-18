أنقرة (زمان التركية) – حذر الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، من أن الحكومة التركية قد تلجأ إلى سيناريوهات خطيرة مثل إثارة الهلع في حال خسارة الانتخابات.

خلال اجتماع مجلس الحزب المنتخب في المؤتمر العادي الخامس لحزب الشعوب الديمقراط في بالجات بالعاصمة أنقرة، قال مدحت سنجار في خطابه إن هناك احتمالية كبيرة للجوء إلى سيناريوهات خطيرة مع الذعر من فقدان السلطة.

وأضاف سنجار: “هناك استعدادات للحرب. هجوم غزو على سوريا، وخاصة روجوفا، هو على جدول الأعمال. كما يُنظر إلى الهجمات على مكاسب الأكراد في كل مجال على أنها أهم وسيلة لهذه الحكومة لاستمرار وجودها. علينا أن ننشئ التحالف الديمقراطي كتحالف سلام ضد خطط الحرب في كل مجال. كما شوهدت خطة لأخذ إرادة الشعب كرهائن. أهم شيء سيلغي خطة الفوضى هو أننا نستطيع إقامة صراع حازم من أجل الديمقراطية مع أوسع الشرائح”.

وأوضح سنجار أنهم كحزب الشعوب الديمقراطي يواجهون حصارات متعددة، وستمر خطط حضرهم في مساحات ضيقة، وإذا تمكن للحكومة ستقوم بتصفيتهم جميعا.

وتابع سنجار: “نحن الطرف الوحيد الذي سيطبق شروط التعايش السلمي في الوطن المشترك. نحن الحزب الوحيد في هذا البلد الذي لديه القدرة والإرادة لبناء جمهورية ديمقراطية على أساس المواطنة المتساوية والحرية”.

أضاف “تأتي قوة الحل لدينا من برنامجنا السياسي. لأن أي سيناريو لا يتم فيه تنفيذ خطة التنمية البشرية لا يمكن أن يصل بهذا البلد إلى بداية جديدة. إنه يوفر فقط إعادة إنتاج الحلقة المفرغة الدموية والقذرة التي استمرت مائة عام وغالبا ما تتخللها الانهيارات. نحن مصممون على كسر هذه الحلقة المفرغة الدموية والقذرة”.