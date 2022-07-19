أنقرة (زمان التركية) – أثارت صحيفة Ta Nea اليونانية ادعاءً مثيرًا للجدل، في ظل مواصلة اللوبي اليوناني حملاته ضد تركيا.

وزعمت الصحيفة اليونانية أن تركيا تسعى لشراء مقاتلات رافال الفرنسية، في ظل احتمال تعقد صفقة مقاتلات F 16 الأمريكية.

أفادت الصحيفة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شراء منظومة الدفاع الجوي SAMP/T، خلال اللقاء الذي جمعهما نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر بند إضافي لقانون موازنة الدفاع تقدم بها النائب الديمقراطي المعروف بقربه للوبي اليوناني، كريس باباس، وتنص على تقييد مبيعات مقاتلات الاف 16 الحديثة إلى تركيا ومجموعة تحديث مقاتلات الاف 16 القديمة، في خطوة ستعزز التوترات مع تركيا.

واشترطت المادة على تركيا عدم استخدام المقاتلات في إثارة التوترات في بحر إيجة وخرق المجال الجوي اليوناني.

زعمت الصحيفة اليونانية أن تركيا تجري مباحثات مع فرنسا لشراء مقاتلات الرافال التي حصلت عليها اليونان أيضا، غير أن الجانب التركي لم يصدر أي بيان رسمي حول هذه الادعاءات.

وأضافت الصحيفة أن الجيش اليوناني تسلم في ميناء سالوينك مدرعات M1117 التي تبرع بها الجيش الأمريكي لصالح اليونان ليصل بهذا إجمالي المدرعات التي ستتولى تأمين الجبهة على ساحل نهر إيفروس الواقع على الحدود مع تركيا إلى 174 مدرعة.

على الصعيد الآخر أعلنت وسائل الإعلام اليونانية أن وزير الدفاع اليوناني سيجري اليوم زيارة إلى واشنطن، مفيدة أن وزير الدفاع اليوناني يسعى خلال زيارته لتعزيز التعاون العسكري المرتفع بالفعل مع الولايات المتحدة وبحث عملية شراء مقاتلات F-35.

يذكر انه بعد استبعاد أنقرة من المشاركة في برنامج تصنيع المقاتلات F-35 والحصول عليها، بسبب شرائها على منظومة صواريخ S-400 الروسية، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار مشروط لبيع مقاتلات F-16 إلى تركيا، بناء على طلب أنقرة تعويضًا عن خروجها من برنامج F-35.

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