أنقرة (زمان التركية) – زاد الدين الحكومي في تركيا بأكثر من 200 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية.

ارتفع دين الحكومة المركزية، الذي كان حوالي 970 مليار ليرة تركية خلال 2018 قبل تطبيق نظام الحكم الرئاسي، بأكثر من 200 في المائة إلى 3.1 تريليون ليرة تركية في أبريل 2022.

ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة والمالية، كان دين الحكومة المركزية، والذي يشمل نفقات مؤسسات مثل البرلمان، والرئاسة، والسلطة القضائية، والوزارات، 969 مليار و940 مليون ليرة تركية في حزيران 2018، تاريخ الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وفي ذلك الوقت، كان 42 في المائة من إجمالي ديون الحكومة المركزية التركية (409 مليار ليرة تركية) ديون خارجية، 58 في المائة (560 مليار ليرة تركية) ديون محلية.

تركيا، دخلت فترة غير مستقرة اقتصاديًا بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، وارتفع إجمالي ديون الحكومة المركزية إلى 3 تريليونات 109 مليار و400 مليون ليرة تركية، وفق إحصائيات أبريل 2022.

1 تريليون 82 مليار 600 مليون ليرة تركية هو دين محلي،و105.2 مليار دولار دين خارجي. بالنظر إلى بيانات أبريل 2022، فإن ديون الحكومة المركزية في تركيا تساوي 35.9٪ من الدخل القومي للبلاد.