أنقرة (زمان التركية) – اعترفت المحكمة الدستورية في تركيا بأن السلطات القضائية انتهكت حقوق الزعيم الكردي المعتقل حاليا صلاح الدين دميرتاش عندما أدانوه بدعم الإرهاب لأسباب غير قانونية.

أعلنت المحكمة الدستورية في تركيا أن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، بحجة شعارات أطلقها بعض المشاركين في فعالية أقيمت عام 2011 من أجل تأييد تنظيم العمال الكردستاني المحظور، هو انتهاك لحقوقه.

وأوضحت المحكمة الدستورية في حيثيات القرار أن دميرتاش ليس الشخص الذي نظم الاجتماع المذكور، وأن مجرد مشاركته في ذلك الاجتماع لا يعني أنه يشارك في تحركات من ينظمون فعاليات غير قانونية.

وأضافت المحكمة في قرارها أن رفع بعض المتظاهرين أعلام التنظيم الإرهابي وشعارات مؤيدة له أثناء مشاركة دميرتاش في الاجتماع لا يبرر إصدار قرار بإرجاء الدعوى الخاصة به وإخضاعه للرقابة لمدة ثلاث سنوات.

هذا وقضت المحكمة بتعويضات بقيمة 13 ألف و500 ليرة لصالح دميرتاش.

يذكر أن دميرتاش لا يزال في السجن منذ عام 2016 لأسباب سياسية رغم قرارات قضائية تركية وأوروبية بضرورة الإفراج عنه.