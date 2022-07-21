أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أوضحت خلاله أنها تعارض كل أنواع الهجمات التي تستهدف المدنيين.

وجاء بيان الخارجية التركية عقب مزاعم قصف القوات المسلحة التركية لمدينة دهوك في العراق بالقنابل، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين.

وجاء في البيان: “علمنا ببالغ الحزن أن 8 أشخاص فقدوا حياتهم، وأصيب 23 شخصًا في الهجوم الذي نُفذ اليوم على ظهر اليوم على حافة مجرى نهر في قضاء زاخو بمحافظة دهوك بالعراق، نتمنى لهم الرحمة، وننقل تعازينا إلى الشعب العراقي الصديق والشقيق والحكومة، ولا سيما ذويهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضاف البيان أن تركيا ضد جميع أنواع الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتنفذ تركيا حربها ضد الإرهاب وفقا للقانون الدولي، بأقصى درجات الحساسية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والأصول التاريخية والثقافية والطبيعة..

وأكد البيان أن تركيا مستمرة في محاربة الإرهاب، ومقدّر أن يكون موقفها الصحيح والحازم في القتال مستهدفًا، وأن تركيا مستعدة لاتخاذ كل خطوة لكشف الحقيقة.

كما دعا البيان الحكومة العراقية إلى عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير خطاب ودعاية المنظمة الإرهابية الخائنة والتعاون للكشف عن الجناة الحقيقيين لهذا الحادث الكارثي.