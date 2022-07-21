أنقرة (زمان التركية) – قال المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، إن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جعلت تركيا بطلة في مؤشر البؤس.

تصريحات أوزتراك جاءت ردا على أسئلة الصحفيين في ولاية إلازيغ، التي زارها مع وفد مكتب الاقتصاد التابع لحزب الشعب الجمهوري.

وأوضح أوزتراك أن مشكلتي تركيا الملتهبتين هما البطالة والتضخم.

وأضاف أوزتراك: “من هو بطل مؤشر البؤس؟ تركيا للأسف. من الذي جعل تركيا بطلة مؤشر البؤس؟ الحكومة الحالية. هناك مشكلة في العالم، نعم. لكن التضخم في تركيا أعلى بنحو 8-9 مرات من البلدان الأخرى”.

وفيما يتعلق بالبطالة بسبب طالبي اللجوء، قال أوزتراك: “موقفنا واضح للغاية. بمجرد وصولنا إلى السلطة، قلنا إننا سنعيد من جاء إلى بلدنا من سوريا مع الطبول والزورنة في غضون عام. سوف نضمن سلامتهم وأمنهم. الكل يريد أن يعيش في بلده. سنهيئ البيئة اللازمة لهم للعودة”.