أنقرة (زمان التركية) – ظهر بيرات ألبيراق وزير الخزانة والمالية السابق وصهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجددا بعد اختفائه منذ عدة شهور.

وشوهد ألبيراق في إنجلترا وهو يرتدي نظارة شمسية وقبعة.

وظل وزير الخزانة والمالية السابق بيرات ألبيراق، الذي استقال من منصبه بشكل مثير للجدل عبر منشور له على حسابه على إنستغرام في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، واختفى بعدها لبعض الوقت.

وخلال هذه الفترة نشر ألبيراق كتابا بعنوان “هذا مهم جدا” كشف فيه عن آرائه حول الطرق الكفيلة بإنشاء دولة مستقلة في مجال الاقتصاد.

كما سبق أن شوهد ألبيراق خلال صلاة الجمعة وأثناء إجازته في باريس.