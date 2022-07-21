أنقرة (زمان التركية) – نفذت القوات المسلحة التركية هجوماً بالقنابل على مدينة زاهو التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق.

وبحسب التقارير الأولية، قُتل تسعة مدنيين على الأقل وأصيب 22 آخرون.



وقال محافظ المنطقة، مشير محمد، إن جميع القتلى مواطنون عراقيون جاءوا إلى المتنزه بالمنطقة.



وبعد الهجوم أرسل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفدا إلى دهوك لإجراء تحقيقات. ويضم وفد الكاظمي وزير الخارجية فؤاد حسين ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.



وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن “الحكومة العراقية تدين بشدة الهجوم على الموقع السياحي”.



وأضافت: “هذا انتهاك لسيادة الأراضي العراقية. الهجوم كان انتهاكا للسيادة، وانتهاكا واضحا لسلام واستقرار المواطنين المدنيين”.



القصف التركي في العراق ، الحكومة العراقية ، مدينة زاهو

