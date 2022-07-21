أنقرة (زمان التركية) – عادت مدرسة تركية تعمل تحت إشراف وزارة التربية الوطنية التركية (MEB)، في جدة بالمملكة العربية السعودية للعمل بعد توقف استمر عاما واحدا.

وأعلنت مدرسة جدة التركية الدولية على حسابها على Twitter أن التعليم سيبدأ من جديد اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.

وقالت في المنشور: “نحن فخورون وسعداء ومتحمسون لإعادة افتتاح مدرستنا بعد توقف لمدة عام. شكرا لا نهاية له لله على وصولنا لهذا اليوم وجعلنا نشعر بهذه الإثارة”.

وأوضح المنشور أن إعلانات قبول الطلاب وإجراءات أخرى ستكون في وقت لاحق.

وأكد المنشور أن إعادة افتتاح المدرسة سيكون مفيدا لتركيا والمملكة العربية السعودية.

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر دبلوماسية؛ من المتوقع حدوث تطورات إيجابية قريبًا فيما يتعلق بعملية افتتاح المدارس التركية الأخرى التي تم إغلاقها في المملكة العربية السعودية بعد تدهور العلاقات بين البلدين.

وقررت الحكومة السعودية إغلاق 8 مدارس تركية تابعة لوزارة التربية الوطنية التركية العاملة في العاصمة الرياض ومحافظات أخرى في نهاية العام الدراسي 2020-2021. كانت مدرسة جدة التركية الدولية أيضًا من بين المدارس التي تم إغلاقها.