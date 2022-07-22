أنقرة (زمان التركية) – أدلى الرئيس التركي السابق، عبد الله غول، بتصريحات مثيرة للجدل خلال مشاركته في حفل التخرج الذي أقامته “جامعة عبد الله غول” بمدينة “قيصري”.

وذكر غول في تصريحاته أن بعض نواقيس الخطر دقت أجراسها داخل تركيا.

وشدد غول على أن التعليم يعد أفضل استثمار مشدّدًا أنه على الدولة الاستثمار في التعليم أوّلا قبل أي قطاع آخر إن كانت ترغب في الاستثمار بمستقبلها.

وأضاف غول أن الاستثمار في التعليم يعني إعطاء الأولوية لمستقبل البلاد وأن تنشئة أفراد مؤهلين هو الاستثمار الأهم منذ المدرسة الابتدائية وحتى الجامعة قائلا: “لا شكّ أن الدولة لديها ثروات كبيرة، لكنها لن تحقق الكثير بدون مواطنين مؤهلين”.

وذكر غول أن تركيا تمضي بشكل سريع في هذا المسار وأن الجميع يدرك هذا غير أن بعض نواقيس الخطر دقت أجراسها داخل البلاد قائلا: “ظهرت نتائج اختبارات الالتحاق بالجامعات، لكن عندما أنظر إلى تحليل التربويين لها يتبين أن الوضع غير مبشر.. بدأ التربويون يوضحون بشكل جاد أن الوضع ليس جيدا بالنظر إلى متوسّط الدرجات”.