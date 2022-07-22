أنقرة (زمان التركية) – حذرت السلطات السورية جارتها تركيا من القيام بأي عملية عسكرية في البلاد، وإلا سيكونون مضطرين للحرب.

عقب القمة الثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران في طهران، قام وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بزيارة رسمية إلى إيران.

وكانت العملية العسكرية التركية في سورية، على جدول أعمال فيصل المقداد، الذي عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد الله.

وقال المقداد: “في حالة التدخل سنضطر للقتال مع تركيا، ولا تركيا ولا دولة أخرى ستربح من غزو سورية”.

وأكد المقداد أن التدخل العسكري التركي في سورية سيكون سببًا لنشوب الحرب بين البلدين، وسيؤثر على البلدين الأشقاء والأصدقاء.

وتابع المسؤول السوري: “نحن مستعدون للدفاع عن سيادتنا وأمننا ولن نستسلم. نحن ضد تدخل تركيا في الأراضي السورية ولدينا موقف ضد بناء المستوطنات في سورية وسياسة التتريك”.

وشدد المقداد على ضرورة أن يتمركز الجنود السوريون في شرق الفرات، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا لأي دولة بدخول الأراضي السورية.