أنقرة (زمان التركية) – وصلت نسبة الدعم الشعبي لحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى 34%، وفق استطلاع انتخابي حديث.

مؤسسة “أسال” للأبحاث، كشفت عن نتائج استطلاع انتخابي شارك به 2425 شخصًا في 26 مقاطعة بين 3 و8 يوليو.

سُئل المشاركون في الاستطلاع: “أي حزب سياسي ستصوت له إذا كانت هناك انتخابات برلمانية هذا الأحد؟”.

وحسب نتائج الاستطلاع، بينما كان معدل دعم حزب العدالة والتنمية 34 بالمائة، حصل حزب الحركة القومية على 8.9 بالمائة، بعد توزيع أصوات المترددين.

فاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2018، بنسبة بلغت 42 بالمئة.

وبلغت نسبة دعم حزب الشعب الجمهوري 26٪، وحزب الجيد 11.9، وحزب الشعوب الديمقراطي 10.8، وحزب السعادة 0.8.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي هو أحد الأحزاب التي ستحدد انتخابات 2023. إذا انضم حزب الشعوب الديمقراطي إلى الطاولة المستديرة، يمكن لمرشح المعارضة أن يحصل على فرصة تصويت جادة.