أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا ترحيل ما يزيد عن 54 ألف مهاجر، خلال النصف الأول من عام 2022، وفقًا لبيانات رسمية.

بحسب مديرية إدارة الهجرة بوزارة الداخلية، تم ترحيل ما مجموعه 54475 مهاجرا غير نظامي من تركيا هذا العام، منهم 2416 من أفغان و6991 باكستانيين، ونحو 1700 من سوريا.

أجبرت تركيا ما مجموعه 20،514 مواطن سوري على مغادرة البلاد منذ عام 2016 على أساس الإخلال بالنظام العام،

تركيا هي موطن لأكثر من 4 ملايين مهاجر. حوالي 3.7 منهم سوريون وصلوا في أعقاب الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011 ويشكلون أكبر عدد في العالم.

تم منع ما مجموعه 451096 مهاجرا غير نظامي من دخول تركيا في عام 2021، وفقا لبيانات رسمية. بلغ هذا الرقم 176896 حتى الآن هذا العام، مع 12310 من الحالات التي حدثت في يونيو.

استخدمت تركيا كنقطة انطلاق ونقطة عبور للفارين من الحرب والفقر في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط للوصول إلى أوروبا، عادة عبر اليونان المجاورة. لكن في عام 2016، وافقت البلاد على وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي مقابل مساعدات مالية.

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