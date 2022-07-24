أنقرة (زمان التركية) – اتهمت أمينة حزب الشعب الجمهوري بمدينة إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، حكومة حزب العدالة والتنمية، بالتعامل مع كل من يعارضها فكريًا، باعتباره عقبة أمامها.

كفتانجي المرفوع ضدها عدد من القضايا بسبب معارضتها للرئيس رجب طيب أردوغان، قالت إن السلطة الحاكمة تعمل على إسكات أو إدانة كل معارض يهدد بقائها إما عن طريق القضاء أو باستخدام سبل أخرى، مفيدة أن الدعوى القضائية القائمة بحقها هي جزء من هذا النهج.

كفتانجي أوغلو تعهدت بفوز المعارضة في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في يونيو/ حزيران من عام 2023 القادم.

وقالت: خلال الانتخابات سنحمي جميعا أصوات المواطنين المشاركين بعملية الاقتراع، وأقولها علانية أن السلطة الحالية سترحل بفارق سيفوق التوقعات”.

أضافت كفتانجي أوغلو، أنه بالأخذ في عين الاعتبار أن الغالبية العظمى من المواطنين ستشارك في عملية الاقتراع لضمان رحيل السلطة الحالية والفارق الكبير بين الأصوات، فإنه ليس من المحتمل أن تقدم السلطة الحالية على سرقة الأصوات أو التلاعب بالانتخابات لسد الفارق.

وأكدت كفتانجي أوغلو أن السلطة الحالية لن تستطيع النجاح في تحقيق أي شيء بدون دعم المواطنين، قائلة: “هناك نحو 11 مليون ناخب بمدينة إسطنبول بواقع 4 مليون و560 ألف عائلة. طرقنا أبوابهم جميعا عبر 27 ألف من أعضاء حزبنا. الشيء الوحيد الذي أخبرونا إياه هو لماذا لم تطرقوا ابوابنا قبل 20 و10 و5 سنوات وحكمتم علينا بحزب العدالة والتنمية؟”

وذكرت كفتانجي أوغلو أن الناخبين أيضا تذمروا من الفقر وابتعاد قيادات الدولة الذين يتوجب عليهم حمايتها عن المواطنين وخيبة الأمل واليأس.

أضافت قائلة: “نحن لا نمارس دعاية سياسية… كل ما نفعله هو سؤالهم عن أحوالهم. ونخبرهم بأننا ندرك ما يعانون منه.. وأن حزب الشعب الجمهوري سيغير هذا الوضع عندما يُمنح الثقة، وأننا لن نستخدم هذه الصلاحيات في تحقيق الثروات بل أن مسؤوليتنا تكمن في إثراء المجتمع وأننا سنحل هذه المشكلات وسنبذل قصارى جهدنا عبر بلدياتنا لحين انعقاد الانتخابات”.

ختمت قائلة عندما نوضح لهم أن، “المشكلات الحالية لن تحل بشكل دائم إذا لم ترحل السلطة الحالية فإنهم يطالبونا بعقد انتخابات مبكرة” في إشارة إلى أنه بات مطلبًا جماهيريًا.

يذكر أن محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أيدت في مايو الماضي، الأحكام الصادرة على أمينة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان كفتانجي أوغلو في 3 قضايا وأسقطت قضيتين. وبلغ إجمالي الأحكام التي صدرت بحق كفتانجي أوغلو في القضايا الثلاث، 4 سنوات و11 شهرًا.

وجهت اتهامات إلى جنان كفتانجي أوغلو، في عام 2019 استنادا إلى تغريدات قديمة تعود إلى عام 2013، وتم فتح تلك القضية بالعام الذي فاز فيه أكرم إمام أوغلو بمنصب عمدة إسطنبول، بعد الدعم الواسع الذي تلقاه من جنان كفتانجي اوغلو للفوز بالمنصب.